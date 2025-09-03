﻿
Столиця

На фронт збираються відправити людину, яка поводить себе неадекватно

На фронт збираються відправити людину, яка поводить себе неадекватно

Чоловік вкусив поліцейського під час перевірки документів у Києві, через агресивну реакцію його закували в кайданки та доставили на військово-лікарську комісію, повідомила пресслужба Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"02.09.2025 року під час проведення заходів оповіщення, військовослужбовці разом із співробітниками поліції зупинили чоловіка для перевірки військово- облікових документів, в процесі перевірки виявилось що громадянин розшукується по 210 ст. КУпАП", - йдеться у повідомленні столичного ТЦК та СП у Фейсбуці у середу.

Повідомляється, що коли йому про це повідомили, громадянин почав поводитись агресивно. "В подальшому була спроба заспокоїти громадянина, але у відповідь громадянин вкусив працівника поліції за руку. Після цього поліцією було прийняте рішення надягнути кайданки на порушника".

В подальшому громадянин був доставлений до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

мобілізаціяТЦК та СПТЦК
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Путіна немає мотивів для миру з Україною - Мерц
Головне 03.09.2025 11:55:58
У Путіна немає мотивів для миру з Україною - Мерц
Читати
Строката «симфонія»: що говорять у світі щодо зустрічі Зеленського з Путіним
Аналітика 03.09.2025 11:54:03
Строката «симфонія»: що говорять у світі щодо зустрічі Зеленського з Путіним
Читати
Санкції: ціни на російську нафту «поплили»
Економіка 03.09.2025 11:35:25
Санкції: ціни на російську нафту «поплили»
Читати

Популярнi статтi