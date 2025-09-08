﻿
Ситуація на фронті: ЗСУ відкинули ворога біля трьох населених пунктів на Донеччині

Українські військові досягли нових успіхів на Донеччині. Збройні Сили України повністю зачистили від ворога населений пункт Володимирівка та відкинули російські підрозділи поблизу ще трьох населених пунктів. Зокрема, мова йде про відсування противника біля сіл Разіне, Золотий Колодязь та Новоторецьке.

«Мапу оновлено. Сили оборони України зачистили Володимирівку, відкинули противника поблизу Разіного, Золотого Колодязя та у Новоторецькому», — йдеться у повідомленні аналітичного проєкту DeepState.

Водночас аналітики інформують і про певні локальні просування армії РФ. Так, окупанти змогли закріпитися на окремих позиціях у Серебрянському лісництві на Луганщині.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти готують осінній наступ одразу на три міста Донеччини.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

