Мир без України: Трамп анонсував зустрічі в США та розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчими днями до Вашингтона прибудуть окремі європейські лідери для переговорів щодо шляхів завершення війни між Росією та Україною. Про це глава Білого дому повідомив журналістам після повернення з турніру US Open у Нью-Йорку.

«Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або у вівторок індивідуально», – сказав Трамп, не уточнивши, кого саме має на увазі.

Він також підкреслив, що не задоволений поточною ситуацією, коментуючи нічну масовану повітряну атаку Росії проти України, під час якої уламки збитого дрона спричинили пожежу в будівлі Кабінету міністрів у Києві. «Я не задоволений станом війни між Росією та Україною», – заявив Трамп.

Попри це, американський президент вкотре наголосив, що конфлікт може бути завершено у найкоротші терміни. «Дуже скоро, протягом найближчих кількох днів, я поспілкуюся з Путіним. Слухайте, ми це зробимо. Ситуацію між Росією та Україною ми владнаємо. Я впевнений, що ми це зробимо», – заявив Трамп.

Раніше він неодноразово обіцяв швидко зупинити війну, проте конкретних планів або умов такого врегулювання не озвучував.

Як повідомляло раніше ForUa, оптимізм Трампа щодо швидкого мирного врегулювання війни згасає, а його увага переключається на тиск на європейських союзників та Китай.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

путінмирне врегулюванняТрампвійна в Українівізит лідерів ЄС в США
