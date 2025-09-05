Трамп втрачає оптимізм щодо завершення війни в Україні

Сподівання на швидке мирне врегулювання російсько-української війни, яке просував президент США Дональд Трамп, зіткнулися з реальністю. За інформацією NBC News, посилаючись на джерела в Білому домі, оптимізм Трампа згасає, а його увага переключається на тиск на європейських союзників та Китай.

Зміна риторики

Спроби мирного врегулювання застопорилися, і Дональд Трамп, який раніше обіцяв "завершити війну за 24 години" після вступу на посаду, тепер визнає складність ситуації. Як повідомляють джерела, президент став песимістичніше оцінювати перспективи швидкого припинення конфлікту та можливість особистої зустрічі лідерів Росії та України.

Незважаючи на це, Трамп не відмовився від ідеї врегулювання. Цього тижня він провів відеоконференцію з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, де наголосив на тому, що "Європа повинна припинити купувати російську нафту, яка фінансує війну".

Тиск на Європу та Китай

Білий дім повідомляє, що Трамп також закликав посилити тиск на Китай, який, на його думку, підтримує військові дії Росії. Експрезидент вважає, що Пекін має понести економічні наслідки за свою позицію. Ця риторика значно відрізняється від його передвиборчих обіцянок 2024 року, де він говорив про швидке й легке вирішення конфлікту.

Трамп визнає, що війна виявилася набагато складнішою, ніж він уявляв. За його словами, "у мене немає послання президенту Путіну. Він знає, яка моя позиція. І яке б рішення він не ухвалив, воно або нас влаштує, або ні. Якщо не влаштує, ви побачите наслідки".

Дипломатичні зусилля без результату

Мирні переговори в серпні, що були ініційовані американською стороною, не дали бажаного результату. Зустріч Трампа з Володимиром Путіним 15 серпня на Алясці не призвела до домовленостей про припинення вогню. Запланована особиста зустріч Путіна та Зеленського також не відбулася.

На тлі дипломатичних невдач, ситуація на фронті залишається напруженою. Нещодавній ракетний удар по Києву забрав життя щонайменше 23 осіб. Загальна кількість жертв конфлікту оцінюється в 1,5 мільйона осіб.

Відмінності в позиціях

Позиції сторін залишаються далекими від компромісу. Володимир Путін заявив про намір закінчити війну силою, якщо Україна не погодиться на його умови. Крім того, він готовий зустрітися із Зеленським лише в Москві, що категорично відкидається Києвом. Радники українського президента повідомляють, що можливі переговори можуть пройти в країнах Перської затоки, Швейцарії, Туреччині чи інших нейтральних державах, але не на території Росії.

Критика на адресу Білого дому

Тим часом, у Європі зростає роздратування через відсутність нових санкцій проти Росії з боку адміністрації Трампа. Європейські чиновники вважають, що нові обмеження могли б пришвидшити закінчення війни.

Раніше Трамп заявив про намір поговорити з Путіним.