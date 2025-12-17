﻿
Війна

Контрнаступ під Покровськом та Куп’янськом: Сирський про нову фазу війни та 710 тисяч окупантів

РФ наростила угрупування військ в Україні до 710 тисяч солдатів та розпочала стратегічну наступальну операцію. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Попри значну чисельну перевагу ворога, українські захисники проводять успішні контрзаходи на ключових ділянках фронту.

Ситуація на Куп’янському напрямку

Завдяки активним пошуково-ударним діям Силам оборони вдалося відкинути окупантів від Куп’янська. Наразі українські військові взяли під контроль майже 90% території міста.

Оборона та контрнаступ у районі Покровська

Противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ, проте українські підрозділи не лише тримають оборону, а й перехоплюють ініціативу. В результаті контрнаступальних дій під контроль України повернуто 16 квадратних кілометрів у північній частині міста.

Крім того, ЗСУ відбили 56 квадратних кілометрів території в районах населених пунктів Гришине, Котлине та Удачне, що розташовані на захід від Покровська.

