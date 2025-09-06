Хорватія приєднається до «Коаліції дронів» для України

Хорватія надаватиме допомогу Україні в рамках «Коаліції дронів». Країна має намір приєднатися до цієї ініціативи, що очолюють Латвія та Велика Британія.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Хорватії після зустрічі міністра закордонних справ Гордана Грліча-Радмана з його латвійською колегою Байбою Браже в Ризі.

Чиновники обговорили можливості розширення співпраці між країнами в сферах економіки, енергетики та оборони. Обидві сторони підтвердили свою тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Міністри також обмінялися думками щодо вступу Хорватії до Організації економічного співробітництва та розвитку.

ForUA нагадує, керівний комітет міжнародної Коаліції дронів у Ризі другого червня підтримав бажання Бельгії та Туреччини приєднатися до групи. Тепер держав-учасниць 20. Усі вони зобовʼязалися виділити цього року €2,75 мільярда на підтримку України.