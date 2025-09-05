﻿
Полiтика

США можуть взяти контроль над буферною зоною між Україною та РФ — NBC News

Американські чиновники розглядають пропозицію щодо створення та моніторингу демілітаризованої зони між Україною та Росією, а її охорону можуть доручити військовим із Саудівської Аравії або Бангладешу. Про це повідомляє NBC News, посилаючись на джерела, знайомі з ходом переговорів.

Деталі пропозиції

За інформацією видання, план передбачає використання американських розвідувальних засобів, таких як дрони та супутники, для спостереження за буферною зоною. Це дозволить уникнути прямої присутності військовослужбовців США на території України, що є "червоною лінією" для Москви.

Усередині зони можуть бути розміщені миротворчі сили з країн, що не є членами НАТО, наприклад, із Саудівської Аравії або Бангладешу. Такий підхід має отримати згоду російського президента, який виступає проти будь-якої участі Альянсу в цьому процесі.

Гарантії безпеки для України

Також обговорюється можливість укладення двосторонніх угод про безпеку між Україною та її партнерами, що надасть Києву гарантії без необхідності активації статті 5 НАТО.

Окрім цього, розглядається оборонна угода на $100 млрд, за якою Україна отримає значне озброєння, а США — права на деякі військові розробки, що є українською власністю.

Додаткові аспекти та виклики

Однією з ключових умов є забезпечення Туреччиною вільного проходу суден через Чорне море.

Проте, головною перешкодою в реалізації плану залишається відсутність чітких правил реагування на можливі порушення з боку Росії. Поки не визначено, як саме діяти у випадку порушення кордонів зони.

Наразі цей план є лише предметом обговорень і потребуватиме згоди президентів України та Росії, а також лідерів ключових країн-партнерів. Позиція Дональда Трампа щодо цих ініціатив наразі невідома.

Нагадаймо, раніше Зеленський назвав головну гарантію безпеки для Європи.

 Автор: Галина Роюк

