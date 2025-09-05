﻿
Полiтика

Зеленський назвав головну гарантію безпеки для Європи

Зеленський назвав головну гарантію безпеки для Європи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найважливішою гарантією безпеки як для України, так і для всієї Європи є саме українська армія. За його словами, сильні Збройні сили України гарантують стабільність на всьому континенті.

В інтерв’ю для італійського видання Rai Володимир Зеленський підкреслив, що українська армія сьогодні є однією з найпотужніших у Європі, а її чисельність сягає близько 800 тисяч військовослужбовців.

Президент зазначив, що міжнародні партнери України добре розуміють важливість підтримки українського війська.

«Якщо наша армія залишиться сильною, вся Європа виграє з точки зору безпеки, бо їй не загрожуватиме небезпека», — наголосив Зеленський.

Він додав, що для України та її союзників критично важливо усвідомити: «найбільшою гарантією безпеки для України є українська армія».

Ранніше стало відомо, про рішуче-нерішучіх: як і чому коаліція ключових партнерів України тягне кота за хвоста.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаВолодимир Зеленськийгарантії безпеки
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Європейський щит: НАТО посилює присутність біля України
Головне 05.09.2025 09:54:56
Європейський щит: НАТО посилює присутність біля України
Читати
Ситуація на фронті: контратаки ЗСУ зупинили російський наступ на ключових напрямках
Головне 05.09.2025 09:33:42
Ситуація на фронті: контратаки ЗСУ зупинили російський наступ на ключових напрямках
Читати
Ніч вибухів і пожеж: стратегічні об’єкти РФ та ТОТ горять один за одним
Війна 05.09.2025 09:15:32
Ніч вибухів і пожеж: стратегічні об’єкти РФ та ТОТ горять один за одним
Читати

Популярнi статтi