Міністр освіти розповів, чи підвищать зарплати вчителям

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що в держбюджеті на сьогоднішній день немає достатньо коштів, щоб виконати статтю 61 Закону "Про освіту", яка стосується підвищення зарплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Про це він повідомив під час виступу у Верховній Раді.

«Ми сьогодні, на жаль, в бюджеті не маємо коштів на виконання статті 61 закону "Про освіту", достатніх коштів», - сказав Лісовий.

За словами міністра, вчителі отримують додаткову надбавку за роботу в складних умовах, яка цього року становить 2 тис. грн. Ця сума закладена в бюджеті й на наступний рік.

Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством фінансів за дорученням Президента та Прем'єр-міністра зараз працюють над можливістю значнішого підвищення зарплат для освітян.

«Я думаю, що в проєкті бюджету буде конкретна цифра. Зараз ці переговори не завершені, все буде залежати значною мірою від потреб оборони», - наголосив міністр.

