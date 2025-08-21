Дітей без щеплень можуть відсторонити від навчання

У разі загострення епідемічної ситуації адміністрація навчальних закладів може тимчасово не допустити до офлайн-уроків школярів, які не мають обов’язкових щеплень.

Таке право закріплене у законах України "Про освіту" та "Про захист населення від інфекційних хвороб". Про це повідомив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін під час брифінгу.

– Діти можуть мати постійні або тимчасові протипокази до проведення щеплення. У випадку наявності тимчасових протипоказів, за рішенням керівника закладу охорони здоров’я, він може допустити таких дітей до школи якщо епідемічна ситуація дозволяє. Якщо епідемічна ситуація є ризикованою, то керівник має право не допускати таку дитину до школи, – зазначив Кузін.

Він пояснив, що у випадку відсторонення учня від занять у класі, школі мають надати інші формати навчання, серед яких – дистанційна освіта.

Обмеження можуть діяти доти, доки дитина не отримає необхідні щеплення або поки епідемічна ситуація не стабілізується.

– Спалах починається тоді, коли кількість невакцинованих дітей становить понад 5% серед популяції чи колективу. Школа, де рівень охоплення вакцинацією сягає 95%, є умовно безпечною, – зауважив Кузін.

За його словами, зазвичай 2-3% школярів мають медичні протипоказання, які не дозволяють їм робити щеплення.

Проте зростання ризиків спостерігається тоді, коли батьки відмовляються від вакцинації свідомо – через недостатню поінформованість або недовіру до щеплень.

– Хочу нагадати спалах кору у 2017-2018 роках, коли багато дітей загинули через ускладнення – корові енцефаліти чи інші стани. Кір – небезпечна інфекція, проти якої потрібно захищатися. Такі обмежувальні заходи є елементом безпеки у шкільному середовищі, – наголосив Кузін.