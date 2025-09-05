Науковці з Чиказького університету зробили революційне відкриття, яке може змінити підхід до лікування раку. Вони виявили, що зеаксантин — каротиноїд, що міститься в багатьох поширених продуктах, таких як капуста, перець та кукурудза, — значно посилює здатність імунних клітин боротися з раковими пухлинами. Це відкриття робить його перспективним кандидатом для використання в поєднанні з імунотерапією. Дослідження було опубліковане в престижному журналі Cell Reports Medicine.

Як працює зеаксантин?

Дослідники вивчали велику кількість поживних речовин, що містяться в крові, і звернули увагу на зеаксантин, який до цього був відомий переважно своєю роллю в підтримці здоров'я очей. Вони виявили, що ця речовина допомагає імунним CD8+ Т-клітинам, які відповідають за пошук і знищення ракових клітин, працювати ефективніше.

«Ми були здивовані, виявивши, що зеаксантин, вже відомий своєю роллю в здоров'ї очей, має абсолютно нову функцію у зміцненні протипухлинного імунітету», — розповів професор медицини Чіказького університету Цзін Чен, старший автор дослідження.

Завдяки зеаксантину, Т-клітини стабілізують і посилюють свої рецептори, що дозволяє їм сильніше реагувати на ракові утворення. Це, своєю чергою, призводить до посиленої активації Т-клітин і їхньої здатності знищувати пухлини. Простими словами, зеаксантин забезпечує імунні клітини всім необхідним для більш запеклої боротьби.

Результати досліджень та перспективи

Вчені провели експерименти на мишах, яких годували дієтою з високим вмістом зеаксантину. Результати показали значно повільніший ріст пухлин. Коли цю дієту поєднували з імунотерапією, здатність Т-клітин боротися з пухлинами зростала ще більше.

Крім того, тестування на людських Т-клітинах, спеціально розроблених для розпізнавання різних пухлин, підтвердило, що зеаксантин підвищує здатність цих клітин знищувати ракові утворення, зокрема клітини меланоми, множинної мієломи та гліобластоми.

Оскільки зеаксантин має відомий профіль безпеки і широко доступний як у продуктах харчування, так і у вигляді добавок, його можна легко включити до вже існуючих схем лікування.

Хоча необхідні клінічні випробування на людях, щоб підтвердити ці результати, відкриття вже зараз надає величезні надії. Цзінь Чен зазначає, що це відкриття є початком нової галузі — нутріційної імунології, яка вивчає, як певні компоненти їжі взаємодіють з імунною системою.

«Наше дослідження показує, що проста харчова речовина може доповнювати та посилювати передові методи лікування раку, такі як імунотерапія», — підсумував професор Чен.

