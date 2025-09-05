Байден знову зіткнувся з раком: що відомо про стан екс-президента

Колишній президент США Джо Байден пройшов процедуру видалення ракових клітин із чола за допомогою операції Мооса — методу, при якому тканину видаляють доти, доки на шкірі не залишиться слідів раку. Про це повідомила його прессекретарка.

82-річного Байдена бачили з перев’язаним шрамом на лобі після виходу з церкви в Делавері. Як повідомляє The Times, це не перший його контакт із раком: до обрання президентом у нього видаляли немеланомні види раку шкіри, у лютому 2023 року — базальноклітинну карциному з грудей, а в травні 2025 року Байден оголосив про виявлення агресивної форми раку передміхурової залози, що поширилася на кістки.

«Рак стосується кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що стаємо сильнішими саме там, де були зламані. Спасибі за вашу любов і підтримку», — писав Байден у X (Twitter).

У червні під час перших публічних заяв після діагнозу він зазначив, що почувається добре та налаштований оптимістично. Лікування включає щоденний прийом таблеток. «Очікування такі, що ми зможемо це перемогти… рак не торкнувся жодного органу. Мої кістки міцні. Хвороба не проникла далі, тож я почуваюся добре», — сказав Байден.

Колишній президент також повідомив, що працює з одним із найкращих хірургів у світі, який сам раніше стикався з таким типом раку. Показник Глісона при діагнозі становив 9, що свідчить про високу агресивність пухлини.

Подібну процедуру у 2023 році пройшла його дружина Джилл Байден, тоді операцію зробили над правим оком.

Варто зазначити, що старший син Байдена, Бо, помер від гліобластоми у 46 років у 2015 році, коли Байден був віцепрезидентом.