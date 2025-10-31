Революція в лікуванні ендометріозу: Дієта може бути ефективнішою, ніж здавалося

Новий огляд, проведений фахівцями з Університету Павії в Італії, свідчить про те, що дієта може відігравати значну роль у ризику виникнення ендометріозу та вираженості його симптомів. Дослідження, опубліковане в журналі « Food», оцінювало зв'язок між харчовими моделями та ендометріозом.

Ключові висновки огляду:

Захисний ефект овочів: Більше споживання овочів суттєво корелює зі зниженням ризику ендометріозу.

Захист від молочних продуктів: Молочні продукти , особливо сир та їх високожирні сорти , також демонструють певний захисний ефект.

Фактори ризику: Високе споживання кофеїну (понад 300 мг/день) та велика кількість вершкового масла у раціоні значно підвищують ризик ендометріозу.

Потенційна користь: Дієта, багатша на рослинні та молочні продукти, з обмеженням споживання кофеїну та вершкового масла, може бути корисною для жінок з ендометріозом, а також мати профілактичний ефект.

Деталі дослідження

У дослідженні було оцінено десять систематичних оглядів, що включали як обсерваційні, так і інтервенційні дослідження, з метою ідентифікації харчових моделей, які можуть як захищати, так і підвищувати ризик розвитку ендометріозу.

Хоча зв'язок між деякими продуктами харчування та ендометріозом очевидний, дослідники зазначають, що сучасний обсяг даних ще недостатньо послідовний, щоб сформулювати чіткі офіційні рекомендації щодо харчування. Вплив інших груп продуктів не показав чіткої кореляції або докази були занадто слабкими.

Рекомендації та майбутні кроки

Дослідники наголошують на терміновій необхідності проведення високоякісних, добре контрольованих клінічних випробувань для остаточного уточнення впливу дієти на ендометріоз.

Поки ж, до отримання більш достовірних даних, постраждалим жінкам пропонується зосередитися на дієті, багатій на рослинні та молочні продукти, одночасно зменшуючи споживання кофеїну та вершкового масла. Хоча дієта сама по собі не є ліками, вона може стати важливим елементом цілісного терапевтичного підходу для полегшення симптомів.