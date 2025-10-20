Британські вчені знайшли спосіб зупинити рак, не шкодячи іншим клітинам

Вчені з Інституту Френсіса Кріка, що у Сполученому Королівстві Велика Британія, та компанії Vividion Therapeutics зробили прорив у лікуванні раку. Дослідники створили сполуки, які зупиняють ріст пухлин, не пошкоджуючи здорові клітини. Наразі препарат готують до першого клінічного випробування на людях, пише Science.

Як зазначено у досліджені, науковці зосередилися на гені RAS, який контролює поділ клітин. Його мутації є приблизно у 20% усіх видів раку. Через цю мутацію клітини починають безконтрольно ділитися, утворюючи пухлини.

Однак повне блокування RAS або пов’язаних із ним ферментів раніше було неможливим, адже вони також потрібні для нормальної роботи клітин. Один із таких ферментів, PI3K, допомагає регулювати рівень цукру в крові. Його блокування могло спричиняти гіперглікемію.

У новому дослідженні команда знайшла спосіб зупинити взаємодію між RAS і PI3K, не порушуючи інші функції клітин.

Вчені з Vividion Therapeutics відкрили малі молекули, які прикріплюються до поверхні PI3K і не дають RAS зв’язатися з ним. Тести показали, що ці молекули успішно блокують ріст пухлин, залишаючи роботу інсуліну незмінною.

Коли препарат випробували на мишах із мутацією RAS у легенях, ріст пухлин зупинився, а рівень цукру залишався нормальним.

Комбінація нового засобу з іншими ліками підсилювала та продовжувала ефект. Також препарат показав результативність у пухлинах із мутацією HER2, що часто трапляється при раку молочної залози. Це означає, що ліки можуть допомогти у боротьбі з різними видами раку.

“Ми довго намагалися зупинити RAS без серйозних побічних ефектів. Тепер ми змогли точно заблокувати взаємодію між PI3K і RAS, не заважаючи іншим процесам. Це величезний крок уперед”, – сказав Джуліан Даунворд, керівник лабораторії онкогенів в Інституті Кріка.

Перші клінічні випробування вже почалися. Вони мають перевірити безпечність препарату та його дію в пацієнтів із мутаціями RAS і HER2 Таким чином, це відкриття показує, як інноваційний підхід може повністю змінити боротьбу з раком.