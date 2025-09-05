Європейський щит: НАТО посилює присутність біля України

Європейське військове командування розробило план розгортання сил в Україні, який передбачає створення двох окремих сухопутних груп.

Перша група буде відповідати за підготовку та допомогу українським військовим, забезпечуючи навчання, консультації та підтримку в логістиці. Друга група матиме завдання формувати “сили стримування”, здатні запобігати новим спробам російської агресії та реагувати на загрози вздовж українських кордонів, повідомляє The Wall Street Journal.

За наявними даними, вже існують зобов’язання щодо розгортання понад 10 тисяч військових у рамках цього плану.

Також український повітряний простір патрулюватиме авіація країн НАТО, яка буде розташована за межами України. Це дозволить забезпечити контроль та швидке реагування на будь-які загрози зі сторони Росії, не порушуючи безпосередньо український повітряний простір.

Наразі європейські держави очікують від адміністрації президента США Дональда Трампа рішення щодо рівня підтримки від Сполучених Штатів, що стане ключовим фактором для реалізації всього плану.

Планування передбачає тісну координацію між європейськими союзниками та українськими військами, аби максимально ефективно зміцнити обороноздатність України перед можливими новими атаками.

