Україна створює ешелоновану систему протидії ворожим дронам, – Сирський

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що Україна створює ешелоновану систему протидії російським ударним безпілотникам типу «шахед». Про це інформує Сирський в Телеграмі.

За словами Сирського, він провів комплексну нараду щодо розвитку сегменту протиповітряної оборони. Пріоритетним завданням є підвищення ефективності боротьби з ворожими дронами, зокрема:

Формування екіпажів: Триває відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів.

Навчання операторів: Необхідно навчати більше операторів-винищувачів.

Технічне забезпечення: Потрібно забезпечувати підрозділи більш ефективними засобами ураження та радіолокаційними станціями.

Усунення недоліків: Сирський поставив завдання усунути наявні недоліки та посилити роботу в цьому напрямку.

Головнокомандувач підкреслив, що ППО є пріоритетом для держави та Збройних Сил, оскільки від її результативності залежить безпека українського тилу.

Він також висловив вдячність вартовим українського неба, цивільному сектору та волонтерам за внесок у розвиток інновацій та навчання операторів для протидії російському повітряному тероризму.