Ситуація на фронті: контратаки ЗСУ зупинили російський наступ на ключових напрямках

Українські війська продовжують успішні контратаки на кількох напрямках, тоді як російські спроби наступу зазнають значних труднощів.

На півночі Сумської області російські війська незначно просунулися на південь від Яблунівки. Водночас ЗСУ успішно контратакували поблизу Кіндратівки, Олексіївки та Садків на північний схід від Сум. За даними мілблогера з Північного угруповання, українські безпілотники зменшують перевагу Росії в живій силі та техніці, а спроби ворога використовувати невеликі групи для проникнення в тил українських позицій виявилися неефективними, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На Куп’янському напрямку ЗСУ просунулися на кількох ключових ділянках. Російські війська атакували поблизу самого Куп’янська, а також на північ, захід та схід від міста, включно із населеними пунктами Соболівка, Кіндрашівка, Кутківка, Петропавлівка та Степова Новоселівка. Українські контратаки відбулися на північній і західній околицях Куп’янська.

Начальник військової адміністрації Куп’янського району Андрій Канашевич зазначив, що українські гуманітарні працівники стикаються з труднощами під час евакуації цивільного населення через загрозу російських ударів. Речник української бригади повідомив, що ворог використовує термоплащі для нічних проникнень до передових позицій ЗСУ.

На Покровському напрямку українські війська просунулися на захід від Затишок, відбивши спроби ворога проникнути навіть через каналізаційні системи, які мають лише 60 см у діаметрі. Російські війська не захопили Красний Лиман, завдаючи ударів по українських лініях зв’язку та стикаючись із проблемами логістики.

На інших напрямках — Харківському, Запорізькому та Херсонському — російські війська продовжують наступальні операції, але просунутися вперед їм не вдається. ЗСУ також просунулися на Сіверському напрямку та на тактичному відтинку Костянтинівка–Дружківка.

Таким чином, українські війська продовжують утримувати ініціативу на ключових напрямках, зупиняючи спроби російського наступу та завдаючи противнику значних втрат.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти відмовилися від спроб розвинути свій недавній прорив біля Добропілля, що на північ від Покровська, після того, як їм не вдалося закріпити стійкі позиції.