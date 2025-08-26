Зрив прориву: Російські війська не змогли закріпитися біля Добропілля і повернулися до планів наступу на Покровськ

Російські війська, ймовірно, відмовилися від спроб розвинути свій недавній прорив біля Добропілля, що на північ від Покровська, після того, як їм не вдалося закріпити стійкі позиції. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на дані українських військових експертів. Нездатність закріпитися на захоплених позиціях змусила окупантів повернутися до свого початкового плану — наступу безпосередньо на Покровськ та Мирноград.

Зрив тактики інфільтрації

За даними ISW, російське військове командування, схоже, визнало провал своєї тактики інфільтрації, коли малі групи мали проникати вглиб української оборони. Незважаючи на початковий успіх і прорив, окупанти не змогли належним чином налагодити логістику для підтримки та посилення своїх передових підрозділів. Це ускладнило їхню здатність розширити та використати прорив.

Інфографіка: ISW

Контратаки ЗСУ змусили ворога відступити

Українські Сили оборони не гають часу і продовжують тиснути на окупантів. Військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що ЗСУ вже взяли під контроль Нове Шахове та Заповідне, витіснивши ворога з позицій поблизу автомагістралі Т-0514 Добропілля-Краматорськ. За його словами, українські військові майже повністю зачистили Кучерів Яр, а контратаки навіть загрожують оточенням підрозділам російської 51-ї загальновійськової армії.

Росіяни повертаються до старих планів

Фахівці ISW підкреслюють, що зменшення кількості повідомлень про просування російських військ у районі Добропілля, а також відсутність успішних місій з підкріплення, свідчать про те, що зусилля окупантів, ймовірно, провалилися. Повідомлення російських «воєнкорів» також змінили фокус і знову зосередилися на активності на Покровському напрямку. Це може вказувати на те, що російське командування вирішило повернутися до свого початкового плану наступу безпосередньо на Покровськ та Мирноград.

