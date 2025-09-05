В Херсоні почалась евакуація мешканців з низки мікрорайонів

У Херсоні триває евакуація жителів із прифронтового мікрорайону Корабел, який перебуває під постійними ударами російської армії. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько в ефірі телемарафону.

За його словами, завдяки спільній роботі соціальних служб, комунальних підприємств, поліції, рятувальників та волонтерів із Корабелу вдалося вивезти майже 1700 людей, серед яких — 56 дітей. «Процес евакуації триває постійно. Вдалося вивезти всіх дітей. Проте у мікрорайоні ще залишаються понад 220 мешканців», — зазначив Шанько.

На початку серпня влада повідомляла, що з Корабелу евакуйовано понад 1500 осіб. Проте через активізацію російських обстрілів кількість вивезених людей постійно зростає.

Російські війська намагаються зруйнувати транспортні шляхи в районі. Зокрема, три дні поспіль вони били КАБами по Острівському мосту. Після першої атаки в дорожньому полотні з’явилася наскрізна пробоїна, яку зафіксувала Херсонська ОВА.

Унаслідок зростання загрози влада розширила зону обов’язкової евакуації. Вона стосується сімей із дітьми в мікрорайонах Корабел, Янтарний-1, Янтарний-2, а також на всіх вулицях, розташованих нижче до Дніпра

Як повідомляло раніше ForUa, в Донецькій та Дніпропетровській областях ще потребують евакуації відповідно 218 та 16,5 тисяч людей.