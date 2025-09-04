США продовжують наполягати на зустрічі Зеленського й Путіна

Сполучені Штати продовжують наполягати на продовженні зусиль президента Дональда Трампа щодо мирного врегулювання війни РФ в Україні шляхом проведення зустрічі Зеленського й Путіна та домовленості про припинення вогню.

З такою заявою виступила в п’ятницю на засіданні ГА ООН в.о. постпреда США при ООН посол Дороті Ші, передає Ukrinform.

«Сполучені Штати за президента Трампа доклали виняткових зусиль, щоби покласти край цій війні», - заявила Ші.

Вона зазначила, що Трамп зустрівся "віч-на-віч" з Путіним на Алясці 15 серпня, а потім 18 серпня прийняв Президента України та сімох інших європейських лідерів у Білому домі, щоби розвинути прогрес кількох раундів переговорів.

«Наступним кроком для лідерів Росії й України має стати двостороння зустріч і, зрештою, домовленість про припинення бойових дій»,- заявила представниця США.

Водночас вона підкреслила, що дії росіян ставлять під сумнів серйозність прагнення РФ до миру. Адже вони продовжують масштабні повітряні атаки по Україні, які вражають житлові будинки, а також будівлі, де розміщуються делегації ЄС та Британська Рада.

«Удари по цивільних районах мають бути негайно припинені»,- наголосила американська дипломатка.

Вона також акцентувала, що війна не почалася з повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. На той момент Росія вже незаконно заявила про анексію Криму та окупувала суверенну українську територію протягом восьми років, підкреслила Ші.

«Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання, а обидві сторони – до переговорів у добрій волі та до довгострокового завершення війни дипломатичним шляхом. Ми закликаємо всі держави-члени ООН приєднатися до США у вимозі негайного, довгострокового та тривалого припинення війни за вибором, яка руйнує життя»,- наголосила представниця США.

Як повідомляв ForUA, президент Володимир Зеленський у четвер, 4 вересня, заявив, що Україна готова до переговорів на рівні лідерів у будь-якому форматі, проте дії Кремля свідчать про небажання реального діалогу та завершення війни.