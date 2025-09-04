Чехія поставить Україні щонайменше 1,5 мільйона одиниць боєприпасів

Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте зазначив, що країна до кінця року в рамках ініціативи з постачання боєприпасів до України поставить щонайменше 1,5 мільйона одиниць великокаліберних боєприпасів, як і минулого року, пише новинний портал Novinky.cz.

"Хочу підкреслити, що ми дотримаємося наших обіцянок в рамках ініціативи щодо боєприпасів. Ми поставимо Україні щонайменше 1,5 мільйона одиниць боєприпасів, як і минулого року, і я вважаю, що цього року ми перевищимо цю цифру. Ми також продовжуємо навчання українських військових і пілотів на тренажерах F-16", – додав прем'єр-міністр.

Рютте подякував Чехії за ініціативу щодо постачання боєприпасів та підтримку України.

"Ми маємо продовжувати підтримувати Україну. Я хотів би висловити вдячність Чеській Республіці не тільки за військову допомогу, але й за керівництво ініціативою щодо постачання боєприпасів", – сказав він.

Також Рютте згадав про збільшення оборонних бюджетів, а також про необхідність значного посилення протиповітряної оборони всього Альянсу.

"НАТО має чітко визначений і амбітний план. Кожен партнер знає, що він має зробити. Деталі є секретними, але можу сказати, що нам потрібно вп'ятеро збільшити можливості в галузі протиракетної оборони, артилерії та виробництва великокаліберних боєприпасів. Хороша новина полягає в тому, що вже зараз на столі лежать значні фінансові кошти, і їх кількість зростає. Це стосується і Чеської Республіки, яка планує до 2030 року значно збільшити свій оборонний бюджет", - зазначив генсек НАТО.