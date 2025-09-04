﻿
Культура

Настя Каменських поплатилася за скандал: стала відома шалена сума, яку співачка втратила через розрив контракту

Співачка Настя Каменських втратила значну суму через дострокове розірвання контракту з відомим ювелірним брендом «Золотий вік». За даними видання Forbes, імовірно, йдеться про 1 мільйон доларів.

Деталі скандалу та розриву співпраці

Настя Каменських була обличчям бренду «Золотий вік» з 2021 року. Проте нещодавно компанія вирішила припинити співпрацю. За інформацією Forbes, це рішення було прийнято на тлі скандалу, який виник після концерту співачки в США.

Під час виступу Каменських виконувала свої старі російськомовні пісні, а також дозволила собі фразу, яка обурила багатьох українців: «нєважно, на каком язикє». У контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця заява була сприйнята як вкрай недоречна.

Фінансові втрати

Хоча точна сума, яку «Золотий вік» виплачував артистці, не розголошується, Forbes, посилаючись на думку експертів, оцінює її річний дохід від цього контракту в 1 мільйон доларів (або 41,1 мільйона гривень). Це орієнтовна сума, але вона показує масштаби фінансових втрат Каменських через іміджевий скандал.

 Автор: Наталка Печерська

