Десант Трампа у Москві: як і чому Білий дім продовжує темну гру

На фоні скандалу, пов’язаного з оприлюдненням розмов представника президента США Стіва Віткоффа з путінськими помічниками Ушаковим та Дмитрієвим, у Росії заявили про підтримку «мирного плану Трампа». Про те, яку тактичну лінію насправді наразі проводить країна-агресорка у дипломатичній площині – далі в матеріалі ForUA.

Надвечір у середу, 26 листопада, путінський речник Пєсков заявив, що Кремль не бачить «нічого страшного» в оприлюдненій розшифровці розмови Стіва Віткоффа з помічниками кремлівського диктатора та недвозначно натякнув на те, що відставка спецпосланця американського президента може звести нанівець весь мирний процес. Зокрема, спілкуючись з роспропагандистами, він акцентував: «Голоси, які зараз з’являються з вимогою звільнити Віткоффа націлені, перш за все, на те, щоб зірвати поки що скромні тенденції до виходу на врегулювання за допомогою мирних переговорів».

Фактично синхронно з Пєсковим у медійному просторі «намалювався» і заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, який заявив, що Росія не піде на поступки у війні, хоча й підтримує мирні зусилля очільника Білого дому. За його словами, Росія вітає усілякі прагнення адміністрації Трампа «з пошуку розумних рішень». «Різні версії цього плану – це переговорний момент. Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, в тому числі в контексті СВО не може бути й мови. Росія готова домагатися реалізації поставлених цілей переважно дипломатичним шляхом. Проблема - в наявності або відсутності політичної волі суворо виконати ті домовленості, які були досягнуті лідерами в Анкориджі. З іншого боку, ми прихильні результатам Аляски і будемо саме в цих рамках діяти далі, співвідносячи те, що відбувається зараз, саме з цими базовими установками, сформульованими там двома президентами», - наголосив Рябков, не уточнюючи при цьому, про які власне «результати» йдеться.

Як відомо, наразі у Києві знову очікують на візит міністра Сухопутних військ США Деніела Дрісколла, а спецпосланець від США Стівен Віткофф на наступному тижні має відвідати Москву. За деякою інформацією до нього може приєднатися і зять Трампа Джаред Кушнер. Тим часом син президента США висловив підтримку Віткоффу після того, як стали відомі записи його переговорів із представниками Росії. «Схоже, ці ЗМІ та ідіоти з глибинного державного апарату ніколи не вели успішних переговорів у реальному світі. Абсолютно очевидно, що майже всі критики Віткоффа бажають провалу будь-якої мирної угоди з Україною, щоб мати можливість продовжувати цю війну нескінченно. Досить!» - написав у соцмережах Трамп-молодший. Нагадаємо, що його батько також висловив підтримку Віткоффу, якого вимагають звільнити численні «яструби» Республіканської партії.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив медіа у брехні через появу публікації про два діаметрально протилежні підходи щодо війни РФ проти України в адміністрації Дональда Трампа. «ЗМІ брешуть, щоб зірвати плани президента. Все дуже просто», - зазначив Венс, коментуючи статтю NBC News, в якій йшлося про протистояння «двох бачень» в адміністрації США щодо російсько-української війни. Держсекретар США Марко Рубіо теж назвав «фейком» публікацію про розкол щодо питання України. Таким чином він спростував інформацію NBC News, яке з посиланням на два анонімні джерела повідомило, що міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл під час нещодавнього візиту до Києва, нібито, заявив українським посадовцям про «нависаючу загрозу поразки» і погіршення переговорних позицій Києва, якщо бойові дії триватимуть далі. «Ця історія - лише останній приклад тривалої серії 100-відсотково фейкових повідомлень про розкол в адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують», - написав Рубіо у соцмережах.

У даному контексті вельми примітно, що руку на пульсі перемовно-мирного треку невпинно тримають наші європейські союзники, що поза всяким сумнівом плутає карти у підступній грі Кремля. Напередодні президентка Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила, що в угоді щодо встановлення миру в Україні для Європейського Союзу (ЄС) є п’ять основних пріоритетів: справедливий та тривалий мир, суверенітет України, фінансова підтримка України, активна участь України, ЄС та НАТО у мирних перемовинах і повернення викрадених Росією українських дітей. Щодо фінансової підтримки України, то Єврокомісія вже підготувала пропозицію щодо правової бази для майбутнього надання Україні «репараційних позик» на основі заморожених активів Росії. Крім того, за даними Reuters, ЄС працює над «планом Б» на випадок невдачі з репараційною позикою Києву. Своєю чергою генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляє, що вступ України до Альянсу залежить від консенсусу його членів, а не позиції Росії. За словами генсека, в контексті «мирного плану» Трампа Україні потрібно надати «достатньо надійні гарантії безпеки», щоб Росія більше ніколи не спробувала напасти на неї, якщо членство в НАТО «не є варіантом».

До речі, якщо говорити конкретно про гарантії, то слід зазначити, що за даними Politico, державний секретар США Марко Рубіо повідомив європейським союзникам, що США хочуть укласти «мирну угоду», перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України. Видання з посиланням на європейського дипломата та особу, обізнану з перебігом переговорів, пише, що ця умова була ключовою в американських пропозиціях Києву минулого тижня. При цьому зазначається, що лідери України вважають саме західні гарантії безпеки основою будь-якої можливої угоди з путінською Росією. Важливо зазначити, що Державний департамент США не відповів на запит Politico про коментар.

«Адміністрація Трампа все більше відходить від повноцінної підтримки України і займає більш нейтральну позицію в переговорах. Рубіо заявив своїм європейським колегам у четвер, що США не вважаються справедливим посередником у переговорах, оскільки вони надають військову допомогу Україні і вводять санкції проти Росії. Разом з тим деякі європейські країни побоюються, що адміністрація Трампа схилить шальки терезів на користь Росії», - резюмує впливове американське видання.

«Гостросюжетний трилер «Білий дім, чорний дим» набирає обертів. Прикро лише, що ціна кожній новій серії – кров і життя українців, але мова зараз не про це. Після перегляду перших сезонів цього серіалу у нас ще залишилися люди, які продовжують вважати, що інституції (парламенти, професійна дипломатія, спецслужби, незалежні медіа тощо, оці всі старі набридлі речі) - це зло, а добро – це потужний незламний лідер із харизмою, яскравим особистим баченням світу та кількома старими друзями з бізнесу? Це я про Трампа з Віткоффом, якщо що. Знаєте, коли рієлтори ведуть переговори про долю країн, вони ставляться до них як до нерухомості. Купити, продати, взяти під заставу. А мешканці? Не біда, розселимо деінде», - саркастично коментує тактику американської сторони в мирно-перемовному процесі викладач Києво-Могилянської академії Валерій Пекар.

Водночас очільник Інституту світової політики Віктор Шлінчак робить наступний акцент: «Поки що короткостроковий сценарій виглядає так: Трамп і Зеленський щось підписують (якесь комюніке) про намір мирного треку. Путіну знову буде щось не те, і він візьме паузу (щоб не казати Трампу, що ми так не домовлялися). Штати введуть нові санкції через Конгрес (з елементом зняття – як тільки, так і зразу). Європа введе 20 санкційний пакет і ухвалить рішення щодо заморожених російських активів. Наступний раунд більш-менш серйозних переговорів – лютий 2026-го. Там десь знову виникне Китай і все закрутиться цікаво і по-новому».

На переконання експерта, це абсолютно лінійний сценарій, у якому можливі зміни, якщо не виникнуть фактори непереборної дії, які в народі називають «чорними лебедями».