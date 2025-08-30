Днями київську співачку Настю Каменських розкритикували у мережі через те, що у турі США вона виконувала пісні російською. На одному з виступів співачка ще й оскандалилась заявою про мову.

Українців заява співачки обурила.

Під час виступу у Маямі Настя Каменських зі сцени заявила, що "мова не має значення". З публікою співачка спілкувалася російською.

"Не важливо, якого кольору у тебе шкіра. Не важливо, якою мовою ти говориш. Є одна мова, яку розуміють усі. Ви знаєте, що це? Це любов. Яке найголовніше почуття у світі? Любов. Правда, Маямі?" – сказала вона.

Після хвилі критики на адресу Насті Каменських через виступ російською мовою у США, скандальна блогерка Алхім публічно стала на її бік і різко висловилася про українців у соцмережах.

Алхім оприлюднила емоційне звернення, де підтримала співачку та обурилася нарізками з її виступу, що розлетілися мережею (цитуємо мовою оригіналу):

«Каменских, я за тебя, ты молодец! За*бали делать свои нарезки, вы глубже покопайтесь, там есть что нарезать, до*бались до людей. Тупое стадо. И не важно, на каком языке».

До речі, після цього скандалу ювелірна компанія "Золотий Вік" достроково завершила рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських).

"Опираючись на цінності та принципи компанії Золотий Вік, ми ухвалили рішення достроково завершити рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських), яка була обличчям бренду з 2021 року", – йдеться у повідомленні компанії у Facebook.