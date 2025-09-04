«Здобутки» Кремля: $1 млрд. на день, мільйонні втрати і 0,3% території

Росія не перемагає у війні проти України, а українська сторона не програє. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі "X".

За його словами, станом на сьогодні росіяни втратили понад 1 млн вбитих і поранених військових, а за три з половиною роки повномасштабного вторгнення не було захоплено жодного обласного центру, за винятком Херсона, який був окупований у березні та звільнений у листопаді 2022 року.

Тихий також нагадав, що росія захопила лише 1% української території за останні 1000 днів, а під час останнього літнього наступу – лише 0,3%. При цьому країна-агресор витрачає 1 мільярд доларів на день на ведення війни, яка руйнує її економіку та соціальну інфраструктуру.

Речник МЗС підкреслив, що нинішня ситуація доводить:

- Росія не перемагає, а Україна не програє;

- тиск на Кремль необхідно посилювати, щоб змусити Москву серйозно поставитися до мирного процесу.

Тихий також додав, що реальні «цільові аудиторії» заяв Путіна – це російські матері та виробники автомобілів «Лада».

Як повідомляло раніше ForUa, Силами оборони в серпні знищено понад дві дивізії ворога.