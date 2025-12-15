ТОП кросоверів та SUV 2025 року: експерти назвали кращі моделі

До рейтингу найкращих нових кросоверів та SUV, представлених у 2025 році, потрапили як компактні моделі, так і великі позашляховики, серед яких є доступні варіанти для щоденного користування та преміальні моделі для активного відпочинку й дальніх подорожей.

Експерти провели тестування численних новинок, оцінюючи технічні характеристики, динаміку, комфорт, безпеку та універсальність. За їхніми результатами, усі автомобілі в рейтингу вирізняються видатними можливостями і підходять для різних завдань: від міських поїздок до виїздів на природу чи далекі маршрути, повідомляє Motor1.

У рейтинг потрапили як дорогі та потужні моделі, так і більш доступні SUV, які можуть зацікавити широке коло покупців.

Найкращі нові кросовери та SUV 2025 року:

Honda Passport TrailSport — великий та потужний позашляховик, орієнтований на активний відпочинок;

Hyundai Palisade — просторий і комфортабельний SUV для сімейних поїздок;

Mazda CX-50 Hybrid — сучасний кросовер з гібридною силовою установкою, економічний і динамічний;

Nissan Leaf — електричний компактний SUV, зручний для міста та екологічно безпечний;

Subaru Outback — класичний універсал із позашляховими характеристиками, відомий надійністю;

Toyota 4Runner — міцний і витривалий позашляховик для складних маршрутів;

Toyota RAV4 — популярний кросовер із сучасним дизайном та ефективними технологіями.

Експерти відзначають, що ринок кросоверів і SUV залишається одним із найдинамічніших сегментів, і щороку його поповнюють нові моделі, які поєднують комфорт, технологічність і практичність. За словами фахівців, 2025 рік продовжує тенденцію розвитку доступних та універсальних автомобілів, які підходять для будь-яких сценаріїв використання.

