Шокуючі втрати РФ: понад дві дивізії знищено у серпні

За даними Міністерства оборони України, упродовж серпня російська армія зазнала значних втрат на фронті, намагаючись прорвати українську оборону чисельними атаками піхоти.

За 31 день серпня безповоротні та санітарні втрати особового складу ворога склали 28 790 осіб, що відповідає понад двом дивізіям.

Активна контрбатарейна боротьба українських військових призвела до знищення або пошкодження 1 304 одиниць ворожих артилерійських систем, що майже дорівнює 73 артдивізіонам. Крім того, Сили оборони вивели з ладу 3 505 одиниць військової автомобільної техніки та автоцистерн, а втрати російської бронетехніки склали 87 танків та 161 бойову броньовану машину.

Міноборони наголошує, що ці результати є частиною систематичних зусиль української армії з відсічі російської агресії та збереження обороноздатності держави.

Як повідомляло раніше ForUa, у липні окупанти поклали три мотострілецькі дивізії, але захопили близько 500 кв. кілометрів території.