Українське метро здатне витримати ядерний вибух у 66 разів потужніший ніж у Хіросімі

Метрополітен в Україні спроектований так, щоб витримувати надзвичайно потужні удари, включно з ядерними. За словами експертів, затвори, наприклад, в Харківському метро здатні витримати ядерний удар потужністю 1 мегатону, що в 66 разів перевищує вибух у Хіросімі, що робить метро однією з найнадійніших систем укриття у разі катастрофічних подій. на

Фахівці пояснюють, що сучасні підземні станції спроектовані з урахуванням максимального запасу міцності. Затвори, тунелі та критичні елементи конструкцій спроможні витримати надпотужні удари, а також стійкі до землетрусів, сильних вибухів і інших надзвичайних навантажень.

Затвор важить 19 тонн і рухається на спеціальних рейках. Його вага настільки велика, що звичайні петлі та кріплення просто не витримають. Вони розраховані на тиск ударної хвилі, повітря або води у 5 кілограмів на 1 квадратний сантиметр.

Метрополітен також розбитий на окремі відсіки, які розділяються металевими гермозатворами. У разі війни ці конструкції регулярно перевіряють, а будь-які несправності усуваються фахівцями.

Крім конструкційної міцності, у метро застосовуються сучасні системи вентиляції, сигналізації та аварійного живлення, що дозволяє підтримувати базові потреби людей під землею протягом тривалого часу. Це робить метрополітен важливим елементом цивільного захисту країни.

Ця міцність робить українські метрополітени не лише транспортною системою, а й надійним цивільним укриттям. У випадку надзвичайних ситуацій, включно з атаками або техногенними катастрофами, підземки можуть слугувати безпечним прихистком для тисяч людей.

