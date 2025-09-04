Коаліція рішучих: хто сьогодні вирішує долю гарантій для України

Сьогодні, 4 вересня, в Парижі пройде саміт лідерів "Коаліції рішучих", головною темою якого стануть гарантії безпеки для України. Про це повідомляє BFMTV.com.

Зустріч розпочнеться об 11:30 за київським часом. У ній візьмуть участь:

- президент України Володимир Зеленський,

- президенти Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської Ради Антоніу Кошту,

- президент Фінляндії Александер Стубб,

- прем’єр-міністри Данії та Польщі — Метте Фредеріксен і Дональд Туск.

До переговорів також долучаться інші світові лідери у форматі відеоконференції.

На 15:00 запланована телефонна розмова учасників саміту з президентом США Дональдом Трампом. О 16:00 за київським часом в Єлисейському палаці відбудеться підсумкова пресконференція.

Як повідомляло раніше ForUa, президент Франції заявив про готовність європейських лідерів надати Україні гарантії безпеки відразу після підписання мирної угоди.