"Коаліція охочих" готова надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність європейських лідерів надати Україні гарантії безпеки. Це відбудеться після підписання мирної угоди, про що було домовлено у Вашингтоні.

Європейські лідери готові надати гарантії безпеки Україні в той день, коли буде підписаний мир. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, передає УНН.

– Європейці готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Ми готові, щоб дати також політичну підтримку. Ми готові йти на забезпечення умов стабільного миру в Україні. Тепер це залежить від Росії, – сказав Макрон.

ForUA нагадує, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де відбудеться зустріч "коаліції рішучих".