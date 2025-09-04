ЗСУ повністю зачистили Покровськ від ворожих ДРГ та звільнили населені пункти Удачне і Новоекономічне. Наразі українські підрозділи знищують підкріплення російських військ, які намагаються просуватися у бік Добропілля. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Олексій Бєльський.

За словами військового, окупанти активно стягують резерви на Покровський напрямок, що робить його найнапруженішим у зоні бойових дій. Противник намагається втримати так званий "Добропільський виступ" і рухає сили з півдня на північ вузьким коридором шириною до шести кілометрів. "Ця дорога повністю перебуває під вогневим контролем наших підрозділів. У росіян вона отримала назву 'дорога смерті', адже більшість їхніх сил або знищуються дорогою, або під Добропіллям. Це фактично дорога в один кінець", – зазначив Бєльський.

Російські війська не відмовляються від так званої "м’ясної тактики". Проте тепер їхні штурмові групи стали меншими: замість п’ятірок на позиції українських військових йдуть двійки або навіть окремі солдати. "Їхнє завдання – або дочекатися підходу інших, або, якщо пощастить, закріпитися на українських позиціях", – пояснив речник.

На адміністративному кордоні Донецької та Дніпропетровської областей, зокрема в районі села Воскресенка, також тривають активні бої. За словами Бєльського, окупанти час від часу намагаються проникати малими групами, щоб зняти постановочні відео. "Це так звані 'групи смерті'. Наші сили швидко їх виявляють і знищують. Ситуація динамічна, але контрольована", – підкреслив він.

Бєльський заперечив заяви російської пропаганди про нібито закріплення окупантів на території Дніпропетровської області. "Вони можуть заходити, але утриматися там не вдається – їх знищують", – наголосив представник ОСУВ.

Як повідомляло раніше ForUa, на Донеччині Сили безпілотних систем стримали ворожий наступ.