Війна

На Донеччині Сили безпілотних систем стримали ворожий наступ

Оператори угруповання Сил безпілотних систем (СБС) стримали наступ противника на Донецькому напрямку. Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба СБС.

«На Донецькому напрямку оператори 427-го окремого полку безпілотних систем «Рарог» угруповання Сил безпілотних систем у серпні уразили понад 350 одиниць особового складу противника», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на цій ділянці фронту окупанти зосередили значні сили, намагаючись витіснити українські підрозділи з займаних рубежів оборони. Основним способом ведення бойових дій залишаються штурми піхотними групами або із застосуванням мотоциклів та легкових автомобілів. Однак завдяки ефективній взаємодії з аеророзвідкою оператори FPV-дронів «Рарогу» системно знищують групи противника ще на підходах до українських позицій.

Такими діями оператори полку істотно знижують ризики для особового складу суміжних підрозділів та змінюють тактичну обстановку на користь Сил оборони України, відзначили в пресслужбі.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Донеччинавійна в Україніагресія рфСил безпілотних систем
