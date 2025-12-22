Як вибрати найкращий ігровий комп'ютер на Compx.ua: повний гайд для геймерів

У світі сучасних ігор, де графіка вражає реалізмом, а динаміка вимагає блискавичної реакції, правильний вибір ігрового ПК — це не просто покупка, а інвестиція в години незабутнього геймінгу. Український інтернет-магазин Compx.ua давно зарекомендував себе як надійний постачальник готових ігрових комп'ютерів, зібранних на потужних комплектуючих від топових брендів: Intel, AMD, NVIDIA, ASUS, MSI та інших. Тут ви знайдете моделі від бюджетних за 20-30 тис. грн до преміумних за 100 тис. грн і більше, з гарантією, доставкою по Україні та можливістю тестування. Але як не помилитися серед сотень варіантів? Розберемо ключові аспекти крок за кроком.

Перший крок: визначте бюджет і цілі геймінгу

Перед покупкою чесно оцініть свій гаманець. На Compx.ua ігрові ПК поділяються на сегменти:

Бюджетний (20-40 тис. грн) : для ігор на середніх налаштуваннях у Full HD (1920x1080). Підійде новачкам або фанатам esports як CS:GO, Valorant чи Dota 2. Приклад: модель з Ryzen 5 5600G, GTX 1660 Super, 16 ГБ RAM — FPS у Cyberpunk 2077 на середніх ~60.

Середній (40-70 тис. грн) : баланс ціни та продуктивності для 1440p і 60+ FPS у AAA-тайтлах (GTA V, Elden Ring). Рекомендую RTX 3060/4060 + Ryzen 5 7600 або i5-13400F.

Преміум (70+ тис. грн): 4K-геймінг, ray tracing, 144+ Гц. RTX 4080/4090 + i9-14900K або Ryzen 9 — для ентузіастів, як у Starfield чи Alan Wake 2.

Врахуйте не тільки ціну комп'ютера, а й периферію: монітор (IPS з 144 Гц), клавіатуру, мишу. На Compx.ua є бонусні акції — комплекти з моніторами зі знижкою 10-15%.

Другий крок: оберіть ключові комплектуючі

Серце ігрового ПК — процесор (CPU), відеокарта (GPU), оперативна пам'ять (RAM) та накопичувач (SSD). Ось що дивитися на Compx.ua:

Процесор : Для геймінгу кращі AMD Ryzen (серії 5000/7000) через співвідношення ціна/продуктивність або Intel Core i5/i7 13/14 покоління для стрімінгу. Мінімум 6 ядер/12 потоків, бо ігри як Flight Simulator 2020 жеруть багатозадачність.

Відеокарта : Головний фактор FPS. NVIDIA RTX 30/40 серії з DLSS і ray tracing — топ вибір. AMD RX 7000 — альтернатива для rasteryzation. Перевіряйте TDP (енерговитрата): 300+ Вт для потужних GPU вимагає доброго блока живлення (750-1000 Вт, 80+ Gold).

RAM : 16 ГБ DDR4/5 (3200+ МГц) — мінімум для 2025 року. 32 ГБ — ідеал для multitaskingu з браузером і Discord. Швидкість важливіша за об'єм.

Накопичувач : NVMe SSD 1 ТБ (PCIe 4.0) для швидкого завантаження. HDD як доповнення для бібліотеки ігор.

Материнська плата та охолодження: На Compx.ua всі збірки на перевірених чіпсетах (B650 для AMD, Z790 для Intel). Обов'язково AIO-кулер або потужний air-cooler — ігровий ПК гріється до 80-90°C під навантаженням.

Переглядайте специфікації на сайті: фільтр за CPU/GPU, сортування за ціною/рейтингом. Читайте відгуки — реальні геймери діляться бенчмарками.

Третій крок: перевірте сумісність і майбутньостійкість

Не купуйте "заліза" окремо — готові ПК на Compx.ua оптимізовані. Але зверніть увагу:

Корпус і вентиляція : Mesh-панелі для airflow, мінімум 3 вентилятори. Шум <40 дБ у спокої.

Блок живлення : Сертифікований, з запасом 20% на апгрейд.

ОС і софт: Windows 11 Pro часто йде в комплекті. Перевірте BIOS для оверклокінгу.

Майбутньостійкість: обирайте платформи з PCIe 5.0 і DDR5 — вони протримаються 4-5 років. Тестуйте в іграх: на Compx.ua є відеоогляди з Cinebench, 3DMark.

Четвертий крок: сервіс, гарантія та покупка на Compx.ua

Compx.ua вирізняється:

Гарантією 24-36 місяців з сервісом у Києві, Львові, Одесі.

Доставкою Новою Поштою 1-2 дні, безкоштовно від 10 тис. грн.

Тестуванням: кожен ПК проходить stress-тести.

Кредит/розстрочка від Приват24, Монобанк.

Порада: використовуйте чат підтримки — менеджери підберуть під ваші ігри. Акції: Black Friday, розпродажі — економія до 20%.

Потенційні пастки та поради

Уникайте "ноунейм" брендів — беріть MSI, ASUS ROG, Gigabyte Aorus.

Перевіряйте дати випуску: уникайте старого на кшталт GTX 10xx.

Енергоспоживання: потужний ПК жере 500+ Вт — готуйте розетку.

Апгрейд: обирайте з легким доступом до слотів.

Приклад ідеальної збірки за 50 тис. грн: Ryzen 7 7700, RTX 4070, 32 ГБ DDR5, 1 ТБ SSD, 850 Вт PSU — 100+ FPS у 1440p у всіх хітax.

Висновок: ваш шлях до ідеального ПК

Вибрати ігровий комп на Compx.ua просто, якщо систематизувати підхід: бюджет → комплектуючі → сумісність → сервіс. Почніть з фільтрів на сайті, порівняйте 3-5 моделей, почитайте форуми (DOU, Reddit r/buildapc). Результат — машина, що тягне найновіші релізи роками. Геймінг чекає — поїхали!