30-кілометрова «зона смерті»: північ України може залишитися без людей після війни

Заступник директора Інституту демографії та досліджень якості життя ім. М.В. Птухи НАН України Олександр Гладун заявив, що постійна загроза з боку Росії та демографічні тенденції можуть зробити деякі райони України нежитловими. Експерт виділив два основні типи регіонів, де населення може повністю зникнути:

Природне знелюднення на півночі країни

До повномасштабної війни північні райони Сумської та Чернігівської областей вже стрімко втрачали мешканців: молодь переїжджала до міст, залишалися переважно літні люди. Війна лише прискорила цей процес.

30-кілометрова «санітарна зона» вздовж лінії фронту або кордону з Росією

За словами Гладуна, цивільне проживання у цій зоні є небезпечним. Там мають перебувати військові та оборонні споруди, а ризики провокацій та обстрілів залишаються високими. Фермери або підприємства теоретично можуть працювати, проте щоденний ризик для життя залишатиметься.

Демограф зазначив, що такі території не підходять для масового проживання родин із дітьми, будівництва шкіл чи лікарень на найближчі десятиліття. Він також наголосив, що знелюднення прикордонних районів є викликом для національної безпеки, адже «порожні» землі важче контролювати та обороняти. Питання розселення людей і підтримки життя в прикордонних громадах стане одним із найскладніших завдань після війни.

