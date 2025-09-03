Угорщина та Словаччина просять ЄС зняти санкції з шістьох російських олігархів, – ЗМІ

Угорщина та Словаччина звернулися до Євросоюзу з проханням скасувати заморожування активів та візові заборони для шести російських олігархів, щоб схвалити продовження інших санкцій проти Росії, які були запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну понад три роки тому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RadioFreeEurope/RadioLiberty.

За словами декількох дипломатів в ЄС, які побажали залишитися анонімними, цього разу Словаччина хоче вилучити зі списку олігарха Алішера Усманова та бізнесмена Михайла Фрідмана.

Окрім цих двох осіб, Угорщина також наполягає на виключенні зі списку олігархів Дмитра Мазепіна, Петра Авена, Муси Бажаєва та Альберта Авдоляна.

Інші держави-члени ЄС запропонували альтернативне рішення: вилучити зі списку лише одну чи дві так звані «слабкі справи», тобто осіб, яких, найімовірніше, все одно виключать зі списку, оскільки проти них було накладено санкції на основі слабких доказів, і вони ймовірно не встоять у суді.

Крім того, країни також хочуть, щоб санкції продовжувалися кожні 12 місяців замість нинішніх шести.

Проте і Братислава, і Будапешт відхилили цю пропозицію на обговореннях нижчого рівня в Брюсселі.

Зазначається, що це вже не перше прохання з боку Будапешту. У березні російський бізнесмен В'ячеслав Моше Кантор, міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов та Гульбахор Ісмаїлова, сестра мільярдера-магната Алішера Усманова, були виключені з чорного списку після тижнів кропітких дипломатичних переговорів між європейськими чиновниками.

Дедлайн для продовження санкцій Євросоюзу проти Росії – 15 вересня.

Як повідомляв ForUA, 18 липня Євросоюз затвердив черговий, 18-й пакет санкцій проти РФ, «один з найжорсткіших» на цей момент, який в тому числі встановлює нижчу граничну ціну на російську нафту.