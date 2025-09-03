Медики назвали продукти, які загрожують чоловічій фертильності

Популярність напівфабрикатів та промислово вироблених снеків зростає. Однак їх споживання, схоже, пов'язане з ожирінням, підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань та зниженням якості сперми у чоловіків.

Нове дослідження за участю експертів з Копенгагенського університету вивчало вплив промислово оброблених та необроблених продуктів на організм, навіть при споживанні однакової кількості калорій. Результати можна прочитати в журналі Cell Metabolism .

Порівняння необроблених та високооброблених продуктів

Для свого дослідження дослідники залучили 43 здорових чоловіків віком від 20 до 35 років. Усі учасники пройшли два тритижневі етапи: один з переважно необробленими продуктами, а інший — з продуктами високої переробки. Між етапами була тримісячна перерва, щоб дозволити їхньому рівням нормалізуватися.

Для підтвердження результатів учасники отримували або дієту , адаптовану до їхніх потреб , або дієту з додатковими 500 калоріями на день. Обидві дієти були ідентичними за вмістом білків, вуглеводів, жирів та загальної кількості калорій, відрізнявся лише ступінь обробки, пояснює команда.

Збільшення кількості жиру в організмі

Результати показують, що незалежно від споживання калорій, учасники набирали в середньому на один кілограм більше жиру в організмі під час споживання ультраоброблених продуктів, ніж під час споживання необроблених продуктів, повідомляють дослідники. Водночас, показники серцево-судинного здоров'я також погіршувалися.

Крім того, споживання високооброблених харчових продуктів було пов'язане з підвищеним рівнем у крові забруднюючого фталату cxMINP , який, як вважається, має гормональний ефект. Водночас, рівень тестостерону та фолікулостимулюючого гормону, які є вирішальними для вироблення сперматозоїдів, знизився, продовжили експерти.

Високооброблені продукти шкідливі

« Наші результати показують, що ультраоброблені продукти шкодять нашому репродуктивному та метаболічному здоров’ю, навіть якщо їх не споживати в надмірній кількості. Це свідчить про те, що саме обробка цих продуктів робить їх шкідливими », – пояснює автор дослідження Джессіка Престон у нещодавньому прес-релізі.

Отримані результати чітко показують, що поширені рекомендації щодо харчування терміново потребують коригування. Йдеться не лише про тип їжі, але й про те, як вона оброблена. Вживання меншої кількості оброблених продуктів і частіше приготування їжі вдома, ймовірно, може значно знизити ризик хронічних захворювань і гормональних порушень.

Дієта з якомога меншою кількістю оброблених інгредієнтів, таких як цільнозернові продукти, бобові та горіхи, може бути не тільки корисною для схуднення, але й захистити чоловічу фертильність.

