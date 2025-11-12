США можуть відмовити у візі через зайву вагу

Адміністрація президента Дональда Трампа видала директиву, яка дозволяє консульствам США відмовляти у видачі імміграційних віз людям із зайвою вагою. Ожиріння включили до списку захворювань, які можуть створювати великі витрати для системи охорони здоров’я.

Документ радить перевіряти, чи має заявник достатньо власних коштів, щоб оплатити медичне лікування протягом життя, не звертаючись за державною допомогою. У списку також серцево-судинні, респіраторні, метаболічні та неврологічні хвороби, діабет, рак і психічні розлади, повідомляє Daily Mail.

Речник адміністрації пояснив, що нові правила покликані захистити інтереси американців і не допустити, щоб імміграційна система стала фінансовим тягарем для держави.

Директива стосується лише імміграційних віз, а не туристичних чи короткострокових віз, які люди можуть оплачувати самостійно. Одночасно було запроваджено програму «золотої картки», яка дозволяє швидше отримати візу тим, хто готовий зробити значний фінансовий внесок у США. Президент Трамп прокоментував: «Головне, що до нас прийдуть чудові люди, і вони будуть платити».

