Фонд Гейтсів інвестує $2,5 мільярда в інновації у сфері жіночого здоров’я

Фонд Білла і Мелінди Гейтсів оголосив про масштабну інвестицію у розмірі $2,5 мільярда, спрямовану на розвиток інновацій у сфері жіночого здоров’я. Протягом п’яти років ці кошти будуть спрямовані на підтримку досліджень і технологій у таких напрямках, як материнське, менструальне, сексуальне та гінекологічне здоров’я.



Зараз лише 1–4% глобальних досліджень і розробок у сфері медицини зосереджено на проблемах жіночого здоров’я. Фонд Гейтсів прагне змінити цю ситуацію, зробивши її пріоритетною на світовому рівні.



Частину інвестицій отримає низка установ у США, зокрема медичні заклади, університети та стартапи в районі Бостона. Серед них — компанія Comanche, яка працює над РНК-заснованими методами лікування прееклампсії у жінок із загрозою передчасних пологів.



Це одна з наймасштабніших благодійних ініціатив в історії, присвячених саме жіночому здоров’ю. Утім, експерти попереджають: цього недостатньо. Для системних змін потрібно забезпечити довгострокове та багатосекторне фінансування, аби подолати роки хронічного недофінансування цієї сфери.