Дефіцит освітян: яких вчителів найбільше бракує в Україні

Українські школи стикаються з дефіцитом кадрів, але проблема не лише в їхній кількості. Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в інтерв'ю Hromadske розповіла, яких саме фахівців зараз бракує найбільше і чому. Пропонуємо рейтинг найдефіцитніших педагогів.

1. Вчителі природничих і точних наук

На першому місці — викладачі, які мають спеціалізовані знання з біології, хімії, фізики та математики. Саме ці фахівці є найбільшим дефіцитом по всій країні. Причина криється в тому, що молодь рідко обирає ці спеціальності у закладах вищої освіти.

2. Фахівці з сучасних технологій

Школам також бракує викладачів, які розуміються на сучасних технологіях. Це пов'язано з тим, що освітня програма стає все більш різноманітною, а потреба у висококваліфікованих кадрах зростає.

3. Вузькоспеціалізовані викладачі

Як зазначає Надія Кузьмичова, дефіцит стосується не лише окремих предметів, а й вузькоспеціалізованих фахівців загалом. Ця проблема є актуальною для всієї освітньої системи, а не прив'язана до конкретних регіонів. Хоча частина дефіциту компенсується за рахунок вчителів з тимчасово окупованих територій, це не є системним рішенням.

Чому це відбувається?

Низька зацікавленість молоді. Молоді люди рідко обирають педагогічні спеціальності з точних та природничих наук.

Диспропорція між містом та селом. Хоча в обласних центрах молодих педагогів побільшало (частково через бронювання від мобілізації), у сільській місцевості кадровий дефіцит відчувається значно гостріше.

Тимчасовість рішення. Велика частина нових педагогів може залишити систему освіти після скасування воєнного стану, що знову посилить проблему.

Надія Кузьмичова підкреслила, що для системного вирішення цієї проблеми потрібно змінити підхід до підготовки та популяризації викладання цих предметів на рівні педагогічної освіти.

Раніше стало відомо, що ліквідовано 127 українських шкіл, ще понад 300 - на черзі.