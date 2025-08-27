Ліквідовано 127 українських шкіл, ще понад 300 - на черзі

В Україні можуть закрити понад 500 шкіл через брак учнів. З 1 вересня 2025 року держава не фінансуватиме освітні заклади де менше ніж 45 дітей.

Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки України.

“З 1 вересня 2025 року вирішено не фінансувати коштом освітньої субвенції заробітну плату вчителів у школах із кількістю учнів менш як 45 осіб, а з 1 вересня 2026 року – менш як 60 осіб. Це рішення не стосується початкових шкіл, які є окремими юридичними особами”, – повідомили Міносвіти.

Таке рішення зумовлене тим, що такі школи не забезпечені вчителями повною мірою. Також часто вчителі не можуть набрати достатню кількість годин зі свого профільного предмета, щоб отримувати достатню зарплату, тому в таких школах є практика віддавати викладання деяких предметів непрофільним учителям.

Також у міністерстві переконують, що утримання учнів в малих школах занадто дороге для держави.

“Показуючи нижчу якість, сільська освіта обходиться державі дорожче. На освіту одного учня із села держава в середньому на рік витрачає 30,4 тисячі гривень, а в місті – 24,4 тисячі гривень. У деяких селах вартість навчання одного учня сягає понад 51 тисячу гривень”, – зазначили в установі.

Варто зазначити, що за даними народної депутатки Лариси Білозір, в Україні є 525 шкіл, де навчається менше ніж 45 учнів.

“З 525 таких шкіл 127 ліквідовані, ще частина – 133 переведені у статус філій, 48 шкіл взяли на фінансування місцеві бюджети, частина у “підвішеному стані” – вони по документах є, але не працюють, ще доля 9 шкіл під великим питанням”, – повідомила нардепка.