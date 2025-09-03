Суперечка в ЄС: Мерц виступив проти планів Єврокомісії щодо розгортання військ у Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив критику на адресу заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка повідомила, що ЄС працює над створенням багатосторонніх миротворчих сил для України.

Мерц наголосив, що рішення про розгортання військ належить виключно національним державам, до яких окрім країн ЄС відноситься також Велика Британія, повідомляє Handelsblatt. «Найважливішим завданням є краще оснащення української армії», — підкреслив канцлер Німеччини.

Раніше фон дер Ляєн заявила, що існує “чітка дорожня карта” щодо можливого розгортання військ європейських країн на території України. Аналітики зазначають, що суперечка Мерца та фон дер Ляєн відображає різницю у підходах до підтримки України: одна сторона акцентує на політичних та військових інтеграційних кроках, інша — на безпосередньому озброєнні та посиленні обороноздатності ЗСУ.

Як повідомляло раніше ForUa, плани відправки європейських військових до України після можливої мирної угоди з РФ стикаються із серйозними перешкодами через відсутність підтримки громадськості у ключових країнах ЄС.