﻿
Головне

Суперечка в ЄС: Мерц виступив проти планів Єврокомісії щодо розгортання військ у Україні

Суперечка в ЄС: Мерц виступив проти планів Єврокомісії щодо розгортання військ у Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив критику на адресу заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка повідомила, що ЄС працює над створенням багатосторонніх миротворчих сил для України.

Мерц наголосив, що рішення про розгортання військ належить виключно національним державам, до яких окрім країн ЄС відноситься також Велика Британія, повідомляє Handelsblatt. «Найважливішим завданням є краще оснащення української армії», — підкреслив канцлер Німеччини.

Раніше фон дер Ляєн заявила, що існує “чітка дорожня карта” щодо можливого розгортання військ європейських країн на території України. Аналітики зазначають, що суперечка Мерца та фон дер Ляєн відображає різницю у підходах до підтримки України: одна сторона акцентує на політичних та військових інтеграційних кроках, інша — на безпосередньому озброєнні та посиленні обороноздатності ЗСУ.

Як повідомляло раніше ForUa, плани відправки європейських військових до України після можливої мирної угоди з РФ стикаються із серйозними перешкодами через відсутність підтримки громадськості у ключових країнах ЄС.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЄврокомісіяМерцвійна в УкраїніФон дер Ляєнмиротворчі сили для Українирозгортання військ в Україні
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

10 хвилин і вони долетять до Гааги: Рютте оцінив загрози від новітніх ракетних технологій РФ
Полiтика 02.09.2025 20:40:01
10 хвилин і вони долетять до Гааги: Рютте оцінив загрози від новітніх ракетних технологій РФ
Читати
Росія продовжує завдавати ударів, ми будемо відповідати асиметрично, – Зеленський
Полiтика 02.09.2025 20:34:52
Росія продовжує завдавати ударів, ми будемо відповідати асиметрично, – Зеленський
Читати
Більшість європейців підтримують подальше розширення Євросоюзу
Полiтика 02.09.2025 20:21:35
Більшість європейців підтримують подальше розширення Євросоюзу
Читати

Популярнi статтi