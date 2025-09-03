Необмежені пісні, нові правила: стартував нацвідбір на Євробачення-2026

В Україні стартував національний відбір на «Євробачення-2026». Подати заявку на участь у нацвідборі можна протягом восьми тижнів — з 3 вересня до 27 жовтня 2025 року. Для цього потрібно заповнити онлайн-форму на сайті eurovision.ua

Фінал відбору відбудеться у лютому 2026 року у форматі великого концерту. Саме тоді визначать представника України на ювілейному 70-му конкурсі «Євробачення».

Умови участі:

- мінімальний вік учасника — 16 років на травень 2026-го;

- участь можуть брати сольні виконавці та гурти до 6 осіб;

- допускаються лише оригінальні пісні тривалістю до 3 хвилин, які раніше не публікувалися і не виконувалися;

- кількість поданих пісень від одного учасника — необмежена;

- можливе подання демоверсій.

Етапи відбору:

- до 15 артистів увійдуть у лонглист та пройдуть обов’язкове прослуховування;

- до 9 фіналістів оберуть до 15 грудня 2025 року;

- ще одного учасника фіналу визначить онлайн-голосування серед тих, хто не потрапить до списку журі;

- переможця оберуть у лютому 2026-го за результатами голосування журі та глядачів.

Музичною продюсеркою цьогорічного відбору стала Джамала. Вона закликає конкурсантів бути сміливими й автентичними: «Не бійтеся експериментувати й залишатися собою. Пам’ятайте: на сцені ви представляєте не лише себе, а й Україну».

Як повідомляло раніше ForUa, 70-й конкурс «Євробачення» відбудеться у Відні на найбільшій критій арені Австрії — Wiener Stadthalle. Півфінали заплановані на 12 і 14 травня, гранд-фінал — на 16 травня 2026 року.