Євробачення-2026 святкуватиме ювілей у Відні: що готують організатори

Столиця Австрії офіційно стане містом-господарем ювілейного 70-го пісенного конкурсу «Євробачення», який відбудеться 12, 14 та 16 травня 2026 року. Про це оголосили організатори Eurovision Song Contest у Facebook, додавши вітальне звернення: «Вітаємо, Відень!»

Для австрійської столиці це вже буде третє проведення конкурсу. Вперше Відень приймав «Євробачення» ще у 1967 році, вдруге — у 2015-му після перемоги Кончіти Вурст з піснею Rise Like a Phoenix.

Право організувати шоу Австрія отримала завдяки перемозі свого представника на конкурсі 2025 року. У швейцарському Базелі переміг співак JJ із піснею Wasted Love, яка набрала найбільше голосів глядачів і журі. Ця перемога стала вже третьою в історії країни після успіхів Удо Юргенса у 1966 році та Кончіти Вурст у 2014-му.

Україну в Базелі представляв гурт Ziferblat, який із піснею власного авторства посів дев’яте місце, увійшовши до десятки кращих.

Організатори підкреслюють, що майбутній конкурс матиме ювілейний статус, адже йтиметься про 70-те «Євробачення». У Європейській мовній спілці (EBU) обіцяють, що шоу у Відні буде особливим, із ретроспективними елементами, відсиланнями до історії конкурсу та масштабними технічними рішеннями.

Місце проведення шоу поки офіційно не підтверджене, але головним претендентом називають арену Wiener Stadthalle, яка вже приймала конкурс у 2015 році й вміщує понад 16 тисяч глядачів.

Як повідомляло раніше ForUa, Євробачення оновило логотип на честь 70-річчя конкурсу.