Європейські виборці не підтримують відправку військ до України

Плани відправки європейських військових до України після можливої мирної угоди з росією стикаються із серйозними перешкодами через відсутність підтримки громадськості у ключових країнах ЄС, повідомляє The Wall Street Journal.

Ідею створення так званих «сил стримування» раніше запропонували Франція та Велика Британія. Метою місії було б забезпечення безпеки в Україні після укладання мирної угоди та запобігання новим російським атакам. США готові надати певні гарантії, проте президент Дональд Трамп виключив відправку американських військ.

Попри дипломатичну активність, європейські лідери стикаються зі скептицизмом виборців. Опитування показують, що значна частина громадян Німеччини, Італії та інших країн виступає проти розгортання контингентів, вважаючи такі кроки ризикованими.

У Німеччині канцлер Фрідріх Мерц заявив про намір провести консультації в парламенті, але зустрів стриману реакцію. Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль попередив, що Бундесвер уже задіяний у створенні бригади в Литві і може не мати ресурсів для нової місії. Опитування Insa показало, що 56% німців проти участі країни в такій операції.

У Франції готовність громадськості підтримати місію залежить від умов. За даними Elabe, 67% французів підтримають операцію лише у разі підписання остаточної мирної угоди, а при простому перемир’ї 68% висловлюються проти. Президент Еммануель Макрон заявив, що французькі війська не братимуть участі в бойових діях, а зосередяться на охороні стратегічних об’єктів.

У Великій Британії уряд Кіра Стармера вказує, що участь британських військових можлива лише за чітких гарантій підтримки з боку США. Опитування свідчать, що більшість британців підтримує миротворчі місії, але не хоче прямої конфронтації з росією.

Низка держав, серед яких Нідерланди, Данія та Естонія, заявили про готовність відправити війська. Польща, яка активно підтримувала Україну технікою на ранньому етапі війни, відмовилася від ідеї відправки своїх військових через високі ризики.

Первісний план передбачав 30 тисяч солдатів, проте нині масштаби скорочені. Франція та Велика Британія готові виділити від 6 до 10 тисяч військовослужбовців, зосередивши зусилля на морській та повітряній підтримці, а також підготовці українських військових.

Проти ініціативи активно виступають i європейські популісти. Зокрема, віце-прем’єр Італії Маттео Сальвіні різко розкритикував президента Франції, закликавши Макрона «їхати в Україну особисто, якщо він так прагне війни».