Трамп дуже розчарований Путіним

"Я дуже розчарований Путіним, у нас були чудові стосунки", — Трамп у телефонному інтерв’ю американському політтехнологу Скотт Дженнінгсу.

"Тисячі людей гинуть. Це не американці, які гинуть, а росіяни та українці, і їх тисячі, і це війна, яка не має сенсу, і вона б ніколи не почалася, якби я був президентом…

Побачимо, що буде далі, але я дуже розчарований президентом Путіним. Я можу це сказати, і ми будемо робити щось, щоб допомогти людям жити. Це не питання України. Це питання допомоги людям жити", - сказав президент США.

