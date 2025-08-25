Євробачення-2026: Україна візьме участь у 70-му ювілейному пісенному конкурсі

Суспільне мовлення підтвердило участь України у Євробаченні-2026. 70-й ювілейний пісенний конкурс відбудеться у Відні, столиці Австрії, повідомляє "Суспільне".

Представника України на Євробаченні-2026 традиційно оберуть глядачі й журі у Нацвідборі.

Голова делегації на Євробаченні Оксана Скибінська наголосила, що участь України в конкурсі – це можливість підтвердити силу українців та продемонструвати неповторність нашого музичного ДНК.

– Враховуючи виклики, які поставив минулий конкурс, ми хочемо довести, що передусім Україна вражає крутими артистами, які пишуть музику європейського рівня, задають тренди, доносять глибинні сенси і власним прикладом із гордістю показують високий рівень творчості, яка народжується в непорівнювано складних умовах війни, – сказала вона.

Скибінська також додала, що на глядачів Нацвідбору на Євробачення-2026 чекатиме чимало сюрпризів. Про них організатори почнуть розповідати вже незабаром.

ForUA нагадує, що перші півфінали Євробачення-2026 заплановані на 12 і 14 травня. Гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 16 травня, на стадіоні Вінер-Штадтхалле, найбільшій критій арені Австрії.

Минулого року переможцем Євробачення став співак JJ з піснею Wasted Love. Україна, яку представляв гурт Ziferblat з треком Bird of Pray, посіла дев’яте місце.