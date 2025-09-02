﻿
Суспiльство

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав провину

Підозрюваний у вбивстві нардепа Андрія Парубія визнав свою провину.

Фігурант назвав свої дії помстою українській владі, а також назвав неправдою інформацію, буцімто російські спецслужби його шантажували, повідомляє hromadske.

Він чекає якнайшвидшого вироку для себе, аби його обміняли на військовополонених і він зміг знайти тіло свого сина.

Чоловіка запитали, чому він обрав на роль своє жертви саме Парубія, на що той відповів, що він "був поруч".

"Якщо б я жив у Вінниці, значить був би Пєтя", - сказав він.

Нагадаємо, фракція «Європейська солідарність» пропонує присвоїти Парубію звання Героя України.

Фото: hromadske.

 Автор: Галина Роюк

