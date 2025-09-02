Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав провину

Підозрюваний у вбивстві нардепа Андрія Парубія визнав свою провину.
Фігурант назвав свої дії помстою українській владі, а також назвав неправдою інформацію, буцімто російські спецслужби його шантажували, повідомляє hromadske.
Він чекає якнайшвидшого вироку для себе, аби його обміняли на військовополонених і він зміг знайти тіло свого сина.
Чоловіка запитали, чому він обрав на роль своє жертви саме Парубія, на що той відповів, що він "був поруч".
"Якщо б я жив у Вінниці, значить був би Пєтя", - сказав він.
Нагадаємо, фракція «Європейська солідарність» пропонує присвоїти Парубію звання Героя України.
