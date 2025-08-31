Фракція «Європейська солідарність» пропонує присвоїти Парубію звання Героя України

Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко звернулася до президента України Володимира Зеленського з ініціативою відзначити Андрія Парубія зіркою Героя України. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.

За її словами, фракція ініціює присвоєння Парубію найвищого державного звання за «видатний внесок в розбудову української державності».

Геращенко підкреслила, що Парубія було вбито за його «проукраїнську позицію, за захист української ідентичності», і його пам’ять має бути гідно вшанована.

ForUA нагадує, у Львові 30 серпня вбили громадсько-політичного діяча Андрія Парубія. Поліція встановлює обставини.

Поліція провела брифінг щодо вбивства ексголови Верховної Ради. У поліції констатують: російський слід не виключений, зв’язку з вбивством Фаріон немає.

Один із депутатів ВРУ заявив, що Парубій був у списку на ліквідацію в Росії з 2022 року.