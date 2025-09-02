У місті Тяньцзінь відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який продемонстрував зміцнення відносин між Китаєм, Росією та Індією. Ці країни, разом з іншими учасниками, дедалі відкрито говорять про формування нового світового порядку, який протистоїть західному домінуванню, інформує ForUА.

Новий геополітичний фронт

На саміті зібралися лідери Китаю, Росії, Індії, Пакистану, Ірану, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану. Ця зустріч підкреслила бажання учасників створити "антизахідний блок" з власними фінансовими інституціями, енергетичними стратегіями та оборонними ініціативами. Китай і Росія, зокрема, активно використовують ШОС для об'єднання навколо себе ключових держав Євразії.

Економічне та енергетичне зближення

Під час саміту були ухвалені важливі рішення, що свідчать про поглиблення співпраці:

Безвізовий режим: З 15 вересня 2025 року громадяни Росії зможуть подорожувати до Китаю без візи на термін до 30 днів. Це тимчасове рішення, що діятиме протягом року.

Газові угоди: Російський "Газпром" і Китай підписали меморандум щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" і транзитного газопроводу "Союз-Схід" через Монголію. Ці проєкти дозволять постачати до Китаю додаткові 50 млрд кубометрів газу на рік, а загальний обсяг постачання по "Силі Сибіру" зросте до 44 млрд кубометрів.

Спільний енергетичний ринок: Дорожня карта співпраці до 2030 року була затверджена, що фактично є першим кроком до створення спільного ринку палива та електроенергії.

Фінансові ініціативи та стратегічне планування

ШОС також працює над створенням власної фінансової архітектури, незалежної від західних інститутів:

Банк розвитку ШОС: Китай оголосив про створення Банку розвитку ШОС та виділення $1,4 млрд допомоги партнерам.

Спільні облігації: Володимир Путін запропонував випускати спільні облігації, що стало б ще одним інструментом для фінансової інтеграції всередині організації.

Стратегія до 2035 року: Організація розробила амбітний план розвитку, що охоплює сфери від енергетики до цифрової економіки та штучного інтелекту.

Військово-політичний виклик

Учасники саміту відкрито засудили нещодавні удари США та Ізраїлю по Ірану. Ця заява стала чітким сигналом, що країни ШОС готові діяти як єдиний фронт проти західних військових операцій. На тлі цих подій, Сі Цзіньпін і Путін відкрито говорили про кінець "американського диктату" і формування нового світового порядку, де домінують не західні держави.

Особлива роль Туреччини

На саміті була присутня Туреччина — єдина країна-член НАТО, яка бере участь у роботі ШОС як "партнер по діалогу". Анкара вже давно висловлює зацікавленість у повноправному членстві. Для президента Ердогана це можливість продемонструвати, що Туреччина має альтернативи співпраці з Брюсселем і Вашингтоном, і підкреслити багатовекторність своєї зовнішньої політики.

Раніше стало відомо, що Індія заблокувала заявку Азербайджану на вступ до ШОС.