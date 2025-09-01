Індія заблокувала заявку Азербайджану на вступ до ШОС, – ЗМІ

Індія вкотре заблокувала заявку Азербайджану на повноправне членство в Шанхайській організації співробітництва (ШОС). Таке рішення тісно пов'язане з дружніми відносинами Азербайджану з Пакистаном. Про це повідомляє азербайджанський новинний канал AnewZ.

Видання зазначає, що Китай підтримав заявку Азербайджану.

Водночас офіційні особи, обізнані з ситуацією, повідомили AnewZ, що рішення Індії суперечить принципам багатосторонньої дипломатії та «шанхайському духу», які передбачають неприпустимість перенесення двосторонніх суперечок на багатосторонні майданчики.

Один з інсайдерів зазначив, що цей крок «не змінює курс Азербайджану», а, швидше, демонструє міжнародній спільноті «обмежений і недалекоглядний характер політики Індії».

